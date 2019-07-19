【債券週間展望】長期金利やや上昇か、米欧緩和織り込み度合い修正も

◎バンクオブアメリカ・メリルリンチの大崎秀一チーフ金利ストラテジスト 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会と米連邦公開市場委員会(ＦＯＭＣ)は金融緩和の方向だろうが、市場が織り込む緩和の度合いはやや行き過ぎで、底堅い経済指標などをきっかけに期待が小幅に後退する可能性がある

超長期ゾーンの国債買い入れオペは26日までないため、需給面の緩みが意識される場面があるかもしれない

日本銀行はＦＲＢによる予防的利下げに追随する必要は全くないので、月末の決定会合では静観か。米利下げが25ベーシスポイント（bp）なら大幅な円高にはならないだろう

長期金利の予想レンジはマイナス0.16％～マイナス0.12％