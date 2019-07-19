【債券週間展望】長期金利やや上昇か、米欧緩和織り込み度合い修正も

【債券週間展望】長期金利やや上昇か、米欧緩和織り込み度合い修正も野沢茂樹
７月第４週（22日ー26日）の債券市場では長期金利がやや上昇すると予想されている。米欧中央銀行の金融緩和姿勢を巡って、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅な利下げ観測に修正が入るとの見方が背景にある。
市場関係者の見方
|◎バンクオブアメリカ・メリルリンチの大崎秀一チーフ金利ストラテジスト
|◎岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト
日銀オペ予定
|対象年限
|直近オペ
の金額
|22日
|１ー３年
|3800億円
|３ー５年
|3800億円
|５－10年
|4800億円
|26日
|10ー25年
|1800億円
|25年超
|400億円
過去の日銀オペ結果はこちらをご覧ください。
国債入札予定
|対象年限
|発行予定額
|前回の
表面利率
|23日
|40年
|4000億円程度
|0.5％
|25日
|２年
|２兆円程度
|0.1％
主な材料
- 23日：米中古住宅販売件数
- 24日：景気動向指数
- 25日：米耐久財受注、製造業受注
- 25日：ＥＣＢ定例理事会
- 26日：４－６月期の米国内総生産（ＧＤＰ）統計（速報値）