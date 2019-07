ファーウェイの上期売上高、米禁止措置でも増加－梁会長

Photographer: Qilai Shen/Bloomberg Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

中国の通信機器メーカー、華為技術(ファーウェイ)の梁華会長は深圳で開いた記者会見で、米国の禁止措置にもかかわらず上期の売上高が増加したことを明らかにした。具体的な増収率には言及しなかった。

梁会長は米国に「エンティティーリスト」から同社を除外するようあらためて求め、トランプ大統領が同社への事実上の禁輸措置を緩和する考えを示したにもかかわらず、「目に見える変化」はないと主張した。同リストは実質的な禁輸対象企業を指定している。

米政府は「安全保障に対する脅威がない」ことを 条件にファーウェイへの輸出を認める方針を示したが、同社をエンティティーリストから除外する考えはないとしている。

梁会長はスマートフォン向け基本ソフト(OS)を巡り「アンドロイド」が引き続き第一の選択肢だと説明。今後の端末で自社開発のOSを導入するとの決定には至っていないと述べた。

原題:Huawei Revenue Grew in First Half Despite U.S. Ban: Chairman (1)(抜粋)