フランス中銀総裁：マイナス金利の影響大いに警戒－対応検討の余地

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、フランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁は11日、マイナス金利の悪影響を大いに警戒しているが、今のところECBの政策の全体的な影響は銀行にとっておおむねバランスが取れたものになっているとの認識を明らかにした。フランス上院委員会の公聴会で発言した。

