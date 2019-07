独 コメルツ銀行の監査役会は、法人顧客向け部門を率いるミヒャエル・ロイター氏の後任について11日の臨時会合で協議し、同日中に発表する可能性がある。ドイツ紙 ハンデルスブラット(HB)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

コメルツ銀は行内および外部の候補者を検討してきたが、HB紙によれば、現在法人顧客向け部門で海外事業を率いているローランド・ベーム氏が後任になるのではとの観測が業界では広がっている。コメルツ銀は同紙に対しコメントを控えた。

