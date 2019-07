Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

韓国のソウル市は、同国テクノロジー業界に対する日本の輸出規制強化の影響を受けた国内企業に緊急資金を提供する。聯合ニュースが同市のチョ・インドン経済政策室長を引用して7日報じた。

聯合によれば、ソウル市は同業界の中小企業を支援するために金利1.5%で100億ウォン(約9億3000万円)の資金を提供する。これらの企業は、日本の半導体材料の輸出規制強化によって自社が被った損害についても当局に報告することも可能になるという。

同市の当局者からはこれまでのところコメントを得られていない。

