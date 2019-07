韓国の聯合ニュースよれば、サムスン電子の李在鎔副会長が7日にも日本を訪れ、日本政府による半導体材料の輸出管理強化を巡り日本の企業関係者と話し合う。聯合は金融業界関係者の話として報じたが、関係者の氏名は明示していない。



李副会長は最近、サムスンの半導体事業を統括する同社幹部と複数にわたり会合を持ち、日本訪問を検討していたと聯合は伝えた。聯合は李副会長のスケジュール確認を試みたが、サムスンは断ったとしている。

原題:Japan to Brief South Korea on Export Restrictions, Nikkei Says(抜粋)