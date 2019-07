【ＮＹ外為】ユーロ下落、ドル上昇－雇用統計は強弱入り交じる内容

5日のニューヨーク外国為替市場ではユーロが下落。週間ベースでは対ドルで約1年ぶりの大幅安となった。ドルは上昇。6月の米雇用統計は 非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回る一方で、平均時給は予想に届かず、強弱入り交じった内容だった。今月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で0.5ポイントの利下げがあるとの市場の観測は後退した。

ニューヨーク時間午後4時45分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。一時、100日移動平均線と200日移動平均線をともに上回った。アルゴリズムと投機的な取引がショートカバーを迫られた ドル指数は、前回FOMC会合の結果が発表された6月19日以来の高水準。同会合は利下げへの道を開いたとみられている。米10年債利回りは2%台に上昇した ドルはこの日、主要10通貨全てに対して上昇 ドル指数は週間では0.7%高と、5月以来の大幅上昇

市場はなお7月のFOMC会合での0.25ポイント利下げを完全に織り込んでいるが、0.5ポイント利下げの可能性は後退

米金融当局は議会に提出する半期に一度の金融政策報告書で、必要に応じて利下げする用意があることをあらためて示した。パウエル連邦制度理事会(FRB)議長は来週10日に下院金融委員会で、翌11日に上院銀行委員会で半年に一度の議会証言に臨む

米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、2.04%。週間では3bp上昇で、9週間ぶりに上げた

ドルは対円で0.6%高の1ドル=108円49銭。週間ベースでも0.6%上昇

ユーロは対ドルで0.5%安の1ユーロ=1.1227ドル。一時は0.7%下げ、6月19日以来の安値をつけた ドイツの5月の製造業受注指数は前月比2.2%低下。エコノミスト予想中央値は0.2%低下だった



欧州時間の取引

ドルが主要10通貨全てに対して上昇。米雇用統計の発表を控え、ポジションのリバランスを進める動きが見られた。

