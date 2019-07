インド政府、グローバル債など海外からの投資呼び込み図る－予算演説

インド政府は財政赤字の圧縮を進め初のグローバル債を発行するなど、経済成長回復に向け外国からの投資を増やすための多くの措置を2020年度(19年4月-20年3月)予算に盛り込む。

政府は財政赤字の対国内総生産(GDP)比率目標を3.3%に設定し、2月に発表した暫定予算での目標(3.4%)以上の収支改善を図る。

2期目に入ったモディ政権で経済のかじ取りを担うシタラマン財務相は5日の議会で就任後初の財政演説を行い、さまざまなセクターで海外からの直接投資に関するルールを一段と緩和することを政府が検討すると表明した。

財政演説の主な要点は以下のとおり。

資産売却に伴う収入目標を1兆500億ルピー(約1兆6600億円)と、2月の暫定予算で示した9000億ルピーから引き上げ

保険仲介事業で外資100%を認める

メディア業界への投資規定を緩和する

インフラ投資は年間20兆ルピー必要

原題: India to Narrow Budget Gap Target, Sell First Global Bond、India Keeps FY20 Gross Borrowings Unchanged at 7.1t Rupees(抜粋)