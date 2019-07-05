【債券週間展望】長期金利は上昇か、高値警戒感や海外勢の需要減退も

◎野村証券の中島武信シニア金利ストラテジスト 海外勢の買いが円金利低下のドライバーだったが、先月の日銀会合以降は利下げ観測が後退し、足元の水準でも５年入札で買いが継続するか注目

米利下げ期待によるドルＬＩＢＯＲの低下はドル建て日本国債の利回りを下げる上、米債でキャピタル狙いの買いを選好して日本国債買いは細ることも

先物が154円で跳ね返され、10年債の買いも強くない一方、超長期債は生命保険からデュレーション長期化の買いが継続しやすい面もある

長期金利の予想レンジはマイナス0.17％～マイナス0.14％