【債券週間展望】長期金利は上昇か、高値警戒感や海外勢の需要減退も

【債券週間展望】長期金利は上昇か、高値警戒感や海外勢の需要減退も船曳三郎
７月第２週（８日ー12日）の債券市場では長期金利に上昇圧力が掛かりやすいと予想されている。先物相場などで高値警戒感が強いことに加えて、市場で日本銀行の利下げ観測が後退する中、５年債入札では海外投資家の需要が減少する可能性があるためだ。
市場関係者の見方
|◎野村証券の中島武信シニア金利ストラテジスト
|◎岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト
日銀オペ予定
|対象年限
|直近オペ
の金額
|12日
|１ー３年
|3800億円
|３ー５年
|3800億円
|10ー25年
|1800億円
|25年超
|400億円
過去の日銀オペ結果はこちらをご覧ください。
国債入札予定
|対象年限
|発行予定額
|前回の
表面利率
|９日
|５年
|1.9兆円程度
|0.1％
|11日
|流動性供給
５ー15.5年
|6000億円程度
主な材料
- ８日：日銀支店長会議、黒田総裁あいさつ
- 10日：ＦＯＭＣ議事要旨（６月18、19日開催分）
- 10、11日：パウエルＦＲＢ議長、上下院で議会証言
- 11日：６月の米消費者物価
- 12日：６月の中国貿易収支