Photographer: SAUL LOEB/AFP Photographer: SAUL LOEB/AFP

トランプ米大統領は以下のように ツイートした。

「中国の習近平国家主席との会談など、幾つかの非常に重要な会談を終えた後、私は日本を離れて韓国に向かう(文在寅大統領と共に)。北朝鮮の金正恩委員長がもしこれを目にしていたら、私は韓国に滞在している間、南北の国境・非武装地帯で、ただ握手をし挨拶を交わすために金委員長に会うだろう(?)!」

原題:Trump Says He Can Meet North Korea’s Kim at South Korea Border(抜粋)