イタリアは欧州中央銀行(ECB)の ドラギ総裁を次期欧州委員長に推すことを検討していない。高官2人が一部メディア報道を受けて述べた。

イタリア紙スタンパは28日、ECB総裁としての任期を10月31日に終えるドラギ氏を、同国のポピュリスト政権が次期欧州委員長に推薦することを検討していると報じていた。

同国紙ソレ24オレは同日、ドラギ総裁に近い関係者を引用し、ドラギ氏が欧州委員長に就任することはないだろうとウェブサイトで伝えた。関係者の氏名は明らかにしていない。

