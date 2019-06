トランプ米大統領は中国の習近平国家主席との29日の会談について、「明日どうなるかだ。非常にエキサイティングな日になるだろう」と述べた。両首脳は大阪で20カ国・地域(G20)首脳会議に参加している。

トランプ大統領は中国製品に対する新たな関税賦課について保留を約束したかとの問いに、「約束していない」と答えた。

29日の会談で貿易について中国側と「何らかのことをする可能性は非常に高いと考えている」と語り、「最終的にはうまくいくだろう」と述べた。

G20のフォトセッションでトランプ米大統領(左)の前を横切る習近平国家主席 Photographer: Kim Kyung-Hoon/Pool via Bloomberg

原題:Trump Says He Hasn’t Promised to Hold Off on New China Tariffs(抜粋)