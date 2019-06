世界レストラン番付、仏ミラズールが初の首位－２位は新生ノーマ

今年の「世界のベストレストラン50」ランキングで、フランス南部のマントンにある「ミラズール」が首位となった。

アルゼンチン出身のマウロ・コラグレコ氏がシェフを務める同店が頂点に立つのは今回が初めて。昨年は 3位だった。18年前に調査が始まって以来初めて、フランスのレストランが世界一に選ばれた。

「ミラズール」のシェフ、マウロ・コラグレコ氏 Photographer: Valery Hache/AFP/Getty Images

今年からベスト50のルールが大きく変更され、過去に首位を獲得したレストランは番付の対象外となった。首位の座を2度射止めたイタリアの「 オステリア・フランチェスカーナ」や2017年にトップとなった米ニューヨークの「イレブン・マディソン・パーク」などは、「ベスト・オブ・ザ・ベスト」部門に移された。

今年のベスト50では、新たに生まれ変わったデンマーク・コペンハーゲンの北欧料理店「ノーマ」が2位。 新生ノーマはオリジナルの店舗から場所を変え、メニューも一新した。

新生「ノーマ」 Photographer: Rasmus Hjortshoj

ウィリアム・リード・ビジネス・メディアが企画・集計した世界のベストレストラン50は、世界のレストラン店主、シェフ、フード記者など計1040人の投票によって決定された。

ベスト50の結果は以下のとおり(カッコ内は昨年の順位):

1. Mirazur, Menton, France (3)

2. Noma, Copenhagen **NEW ENTRY

3. Asador Etxebarri, Axpe, Spain (10)

4. Gaggan, Bangkok (5)

5. Geranium, Copenhagen (19)

6. Central, Lima (6)

7. Mugaritz, San Sebastian, Spain (9)

8. Arpège, Paris (8)

9. Disfrutar, Barcelona (18)

東京の日本料理店「傳」は11位-サラダには1匹のアリ Photographer: Shinichito Fujii

10. Maido, Lima (7)

11. Den, Tokyo (17)

12. Pujol, Mexico City (13)

13. White Rabbit, Moscow (15)

14. Azurmendi, Larrabetzu, Spain (43)

15. Septime, Paris (40)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris (21)

17. Steirereck, Vienna (14)

18. Odette, Singapore (28)

19. Twins Garden, Moscow (72)

20. Tickets, Barcelona (32)

21. Frantzén, Stockholm (65)

22. Narisawa, Tokyo (22)

23. Cosme, New York (25)

24. Quintonil, Mexico City (11)

25. Pavillon Ledoyen, Paris (29)

26. Boragó, Santiago (27)

27. The Clove Club, London (33)

シンガポールのフレンチレストラン「オデット」は18位に順位を上げた Source: The Lo & Behold Group

28. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, U.S. (12)

29. Piazza Duomo, Alba, Italy (16)

30. Elkano, Getaria, Spain (77)

31. Le Calandre, Rubano, Italy (23)

32. Nerua, Bilbao, Spain (57)

33. Lyle’s, London (38)

34. Don Julio, Buenos Aires (55)

35. Atelier Crenn, San Francisco **NEW ENTRY

36. Le Bernardin, New York (26)

37. Alinea, Chicago (34)

38. Hiša Franko, Kobarid, Slovenia (48)

39. A Casa do Porco, Sao Paulo (79)

40. Restaurant Tim Raue, Berlin (37)

41. The Chairman, Hong Kong **NEW ENTRY

42. Belcanto, Lisbon (75)

43. Hof Van Cleve, Kruishoutem, Belgium (63)

44. The Test Kitchen, Cape Town (50)

45. Sühring, Bangkok (54)

46. De Librije, Zwolle, Netherlands (51)

47. Benu, San Francisco (53)

48. Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai (24)

49. Leo, Bogota (99)

50. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Switzerland (47)

原題: The No. 1 Restaurant in the World Is Mirazur, Followed by Noma(抜粋)