６月26日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:ドルが円などに対してしっかり、逃避資産の需要が後退

26日のニューヨーク外国為替市場ではドルが逃避先通貨に対して上昇した。原油の上昇を背景に、資源国通貨もしっかりとなった。今週末の20カ国・地域(G20)首脳会議と月末の資金フローに注目が集まっている。

ニューヨーク時間午後1時40分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%低下 株式相場の上昇を受け、米国債と金は下落。原油は米原油在庫の大幅減が示されたことで一段高 セントルイス連銀のブラード総裁、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の前日の発言をトレーダーは引き続き消化 貿易関連では、中国国家主席との会談後に合意に関し進展がなければ、米国は中国製品に大規模な追加関税を賦課するとトランプ米大統領が述べた。ムニューシン米財務長官は、米中が通商合意に至ることを「期待している」と発言 月末、四半期末、半期末が迫る中、各国でのドル需要が高いとの声が引き続き多く、ドルはこれにも支えられた可能性があると、アジア在勤のあるブローカーは指摘

ドルは対円で0.5%高の1ドル=107円69銭。ショートカバーが背景

ユーロはドルに対して0.1%高の1ユーロ=1.1379ドル ユーロは対円で0.6%高。約2週間ぶり高値を付ける場面もあった

ポンドはドルに対し横ばいの1ポンド=1.2689ドル。ロンドン時間の序盤に1ポンド=1.2663ドルで今週の安値を付けた イングランド銀行のカーニー総裁は、ジョンソン前外相の欧州連合(EU)離脱戦略を批判した



◎米国株・国債・商品:株は小幅安、貿易懸念が重し-国債下落

26日の米株式相場は総じて下落。テクノロジー株は堅調だったものの、貿易を巡る懸念が重しになった。米国債と金は下落。来月の大幅利下げ観測が後退した。

米国株は小幅安、貿易懸念-テクノロジーは高い

米国債は下落-10年債利回り2.05%

NY原油は5週間ぶり高値、米在庫が2016年以来の大幅減

NY金は反落、米利下げの規模に疑問符

S&P500種株価指数は4営業日続落で、騰落比率は2対3。日中はもみ合う場面が多かった。今週のトランプ米大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を前に、貿易に関して米政府からさまざまな見解が示された。

ナスダック指数は上昇。一方、フェイスブックのほか、グーグルの親会社アルファベットは下落した。トランプ氏が米政府は両社を訴えるべきだと述べたことがきっかけ。マイクロン・テクノロジーの業績が予想を上回ったことを好感し、フィラデルフィア半導体株指数は約1カ月ぶりの高値となった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は0.1%安の2913.78。ダウ工業株30種平均は11.40ドル下げて26536.82ドル。ナスダック総合指数は0.3%高。米10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.05%。

ニューヨーク原油先物相場は反発し、5週間ぶりの高値を付けた。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で原油在庫が2016年9月以来の大幅減少となったことから、需要見通しが改善した。原油の輸出は過去最大だった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は1.55ドル(2.7%)高の1バレル=59.38ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は1.44ドル(2.2%)上昇の66.49ドル。

ニューヨーク金相場は7営業日ぶりに下落。前日は6年ぶり高値を付けていたが、米金融当局者の発言を受けて利下げの規模に関する期待が後退した。金スポット相場は一時1.5%安。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.2%安の1オンス=1415.40ドルで終了した。

◎欧州債:ドイツ債が下落、米国債に追随-イタリア債は上昇

26日の欧州債市場ではドイツ債が下落。米国債の下げに追随した。米中通商協議が決着に向かうとの見方が背景だ。イタリア債は上昇。ロイター通信が関係者を引用し、法律の抜け穴によってECBが債券購入を増やすことも可能だと報じたのが手掛かり。

ドイツ債は下落。中核国債のイールドカーブがスティープ化したほか、準中核国の長期債イールドカーブがフラット化した

英国債は下落。英中銀のカーニー総裁は合意なきEU離脱となった場合、追加緩和に踏み切る確率が増すだろうと述べた

ドイツ10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇してマイナス0.31%、フランス10年債利回りは2bp上げて0.02%。イタリア10年債利回りは3bp下げて2.13%

