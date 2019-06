スプリントとTモバイルUSが両社統合に向け米司法省の承認を獲得するために、資産や周波数帯の売却に関してディッシュ・ネットワークと行っている協議は来週も続く見通しだ。CNBCのデービッド・ファーバー氏が明らかにした。

交渉は難航している様子。この原因はディッシュのチャーリー・アーゲン会長ではなく、Tモバイルとその親会社ドイツテレコムが第4の競合企業を創設するために司法省が求める規模の資産放出に消極的なことにあるという。

原題:Sprint/TMUS Talks With Dish, DOJ to Continue Into Next Wk: CNBC(抜粋)