韓国の資産家でゲーム開発会社ネクソンの創業者の金正宙(キム・ジョンジュ)氏は、ネクソンの親会社NXCの株式売却計画を中止する。韓国経済新聞が報じた。

金氏はNXCを通じてネクソンに48%出資している。同紙が投資銀行業界の匿名の関係者を引用したところによると、この案件に取り組んできた銀行は潜在的な買い手に中止決定を通知する。

金氏らはNXCの株式98.64%の売却を目指していた。一時は中国のテンセント・ホールディングス(騰訊)やヒルハウス・キャピタルなども協議に関与していた。

