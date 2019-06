米セントルイス連銀のブラード総裁は25日、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標を50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げるのは「行き過ぎ」だと述べた。その上で、保険の意味で利下げを実施するには「良い時期」だとの見方を示した。

総裁はブルームバーグテレビジョンとの インタビューで、「米経済は年後半に2%未満まで成長が減速する見通しだ。緊急対策を講じる必要はないと思う。これはどちらかと言えば保険の一種だ」と語った。

米連邦公開市場委員会(FOMC)が6月に政策金利を据え置いたことから、7月の定例会合で利下げする確率は高まったとも指摘した。

米経済に関しては「インフレは目標を下回っている。これは驚くべきことだ。成長率は大方の予想よりも高い水準で推移している。労働市場は非常に堅調だ」と話した。

