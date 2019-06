Photographer: ATTA KENARE/AFP Photographer: ATTA KENARE/AFP

イラン海軍のホセイン・ハンザディ司令官は米国に対し、イランはさらに米無人偵察機を撃墜することが可能だと警告した。AP通信が24日報じた。

米国は対イラン追加制裁を同日発動すると表明しており、両国間の緊張が高まっている。

原題:Iran Naval Chief Warns U.S. That Iran Could Down More Drones:AP(抜粋)