ＦＢなどに利用者データ価値の開示義務付ける法案の計画－アクシオス

ウォーナー上院議員(民主)と ホーリー上院議員(共和)は、フェイスブックやグーグル、アマゾンなど主要テクノロジー企業にユーザーデータの価値を開示するよう義務付ける法案を24日に提出する計画だ。アクシオスがウォーナー議員とのインタビューを引用して 伝えた。

「DASHBOARD」と呼ばれる同法案は、収集したデータの種類やどのように使用したかを開示するとともに、データ価値の評価額を90日ごとにユーザーに提供するよう大手テクノロジー企業に義務付ける内容。全ユーザーデータの評価総額を米証券取引委員会(SEC)に毎年開示することも義務付ける。

SECに対しては、ユーザーデータの価値を計算する方法を開発するよう求める。

ウォーナー議員は、ユーザーが別のプラットフォームに乗り換える際に個人データを持ち運びできるようにする措置をテクノロジー各社に義務付ける法案も「向こう数週間以内」に提出する計画という。

