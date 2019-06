競売会社の米サザビーズは通信業界の有力者、パトリック・ドライ氏(55)に37億ドル(約4018億円)で身売りする。サザビーズの株価は過去1年間で40%下落した。

サザビーズの17日発表によると、買収合意に基づきサザビーズの株主は普通株1株につき現金57ドルを受け取る。これはサザビーズの14日の株価終値を61%上回る水準だ。

31年前に上場したサザビーズは再び株式非公開企業となる。ドライ氏は3000万人超の顧客を持つ通信大手アルティス・ヨーロッパの社長を務める。

