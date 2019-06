フェイスブック株続伸、仮想通貨参入計画の「劇的」可能性に期待感

Photographer: Johannes Berg/Bloomberg Photographer: Johannes Berg/Bloomberg

17日の米株式市場でフェイスブックの株価が上昇した。同社が発表すると報じられた仮想通貨参入計画にアナリストが期待感を示した。

サントラスト・ロビンソン・ハンフリーは、フェイスブックの 仮想通貨参入計画について、同社のTAM(実現可能な最大の市場規模)と成長見通しを「劇的に」拡大できる「重要な取り組みだ」と指摘。投資判断を「買い」、目標株価を215ドルとした。

フェイスブックの株価は17日、一時4.5%上昇し、3営業日続伸となった。終値ベースでは、今月の安値から約15%上昇。

アナリストのユーセフ・スクワリ氏は今回の動きについて、「同社を仮想通貨発展の中心的企業に位置付け、この新しくて重要なトレンドの将来を左右する主要な立役者にする」と顧客向けリポートで指摘。多数のパートナー企業と協力することで、 フェイスブックは 「すべてのコストを負担する必要性を回避」し、反トラスト法に基づく規制当局の調査受ける可能性を抑制できると分析した。

フェイスブックが仮想通貨分野への参入を発表するとの報道を受けてビットコインが9000ドルを突破し2018年5月以来の高値を付けたことから、ビットコイン関連株も連れ高。ライオット・ブロックチェーンやグレースケール・ビットコイン・トラストなどが買われた。

