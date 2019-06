６月14日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が1週間ぶり高値、焦点は来週のFOMCに

14日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。一連の良好な米経済指標を追い風に、ブルームバーグのドル指数は1週間ぶりの高水準となった。来週には米連邦公開市場委員会(FOMC)会合、再来週には20カ国・地域( G20)首脳会議が控える。

ニューヨーク時間午後4時54分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%高。心理的節目の1200を超え、一時は今月7日以来の高値となった。週間ベースでは0.6%上昇 ドルは主要10通貨の全てに対し上昇。オーストラリア中銀利下げ観測を受け、オーストラリア・ドルとニュージーランド・ドルなどが対ドル下落率で上位 5月の自動車とガソリンを除いたベースの米 小売売上高は市場予想を上回る伸びとなり、4月速報値が上方修正されたことから、ドル指数は一段高となった。5月の鉱工業生産指数も予想を上回った

ユーロは0.6%安の1ユーロ=1.1212ドルと、日中安値近辺 6日の欧州中央銀行(ECB)政策発表後の上げ幅を失った

ドルは円に対し0.2%高の1ドル=108円54銭。108円59銭がこの日の高値。週間ベースでは0.3%高 5月の中国の 工業生産は前年同月比5%増と、2002年以来最も小幅な伸び

ポンドは0.7%安の1ポンド=1.2589ドルと、日中安値近辺 週間ベースで1.3%下落



欧州時間の取引

円がドルに対し3日目の上昇。高リスク資産を巡る投資家心理が不安定な中、中国の経済指標が軟調だったことが背景。

原題:Dollar Reaches Weekly High Before Federal Reserve: Inside G-10(抜粋)

Yen Gains on China Data, Inflation Boosts the Krona: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が小反落、ハイテク軟調-国債は上昇

14日の米株式相場は小幅に反落。世界的な通商対立で企業利益が打撃を受けかねないとの懸念から、テクノロジー株の下げが目立った。

米国株は反落-テクノロジー安い

米国債は上昇-10年債利回り2.08%

NY原油は続伸-在庫増などで週間では下落

NY金は4日続伸-地政学リスク背景に

S&P500種株価指数は前日比0.2%安の2886.98。ダウ工業株30種平均は17.16ドル(0.1%)安の26089.61ドル。ナスダック総合指数は0.5%下げた。米国債は上昇。ニューヨーク時間午後4時49分現在、10年債利回りは1べーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、2.08%。ただ、5月の 米小売売上高が増加し、米経済は金融当局による利下げなしで済むほど健全だとの見方が広がったことで、利回りの低下幅は縮小した。

この日は半導体株の下げが目立った。 ブロードコムが前日の取引終了後、貿易戦争の懸念を挙げて通期の売上高見通しを下方修正したことが材料。S&P500種は午後には一時プラス圏に浮上する場面もあった。同指数は週間ベースでは0.5%上昇した。

米中の通商を巡る緊張激化が既に不安定な世界経済を弱めるとの警戒感に加え、中東での地政学的な懸念も強まった。こうした中、株式投資家は中央銀行による支援拡大を当てにしている。

FTSEラッセルの世界市場調査担当マネジングディレクター、アレック・ヤング氏は「長引く通商問題と米金融政策を巡る不透明感に地政学的リスクが懸念要因として加わり、投資家の憂慮は深い」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。ただ、週間ベースでは下げた。ホルムズ海峡付近でタンカーが攻撃を受け、米政府がイランを非難するという強材料はあったが、米中貿易戦争や米国の在庫増加が重しとなった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は23セント(0.4%)高の1バレル=52.51ドルで終了。週間では2.7%下げた。ロンドンICEの北海ブレント8月限は前日比70セント高の62.01ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅ながら4日続伸。地政学的緊張の高まりを受けて引き続き逃避先として買われ、一時は1オンス=1350ドルを上回り、1年2カ月ぶりの高値を付けた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.1%高の1344.50ドルで終了。

原題: Tech Drags on Stocks as Sales Data Boosts Dollar: Markets Wrap(抜粋)

Crude Posts Weekly Decline as Demand Fears Blunt Tanker Attacks(抜粋)

Gold Busts Above $1,350 as Iran Tension, Fed Outlook Spur Demand(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債やイタリア債が上昇、ユーロ圏の期待インフレ低下

14日の欧州債市場では、ドイツ、スペイン、ポルトガルの各10年債利回りとユーロ圏の5年先5年物インフレスワップが過去最低をつけた。ペルシャ湾情勢の緊迫化と中国の低調な経済指標で株価は下落。イタリアのトリア財務相が2019-20年度に80億-100億ユーロの財政赤字削減を模索していると同国紙ソレ24オレが伝え、イタリア債は上昇した。

イタリア債はブルスティープ化し、周辺国債は中核国や準中核国のパフォーマンスを上回った。ルクセンブルクで行われたユーログループ(ユーロ圏財務相会合)の結果に通じたEU関係者によると、イタリアは財政赤字の不一致について、約1週間以内にEUに回答しなくてはならない。

ドイツ10年債利回りは一時マイナス0.27%。ユーロ圏の5年先5年物インフレスワップは1.12%まで低下した

ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下してマイナス0.26%。フランス10年債利回りは2bp低下の0.09%。イタリア10年債利回りは4bp下げて2.31%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:German, Italian Bonds Advance, Stocks Drop; End-of-Day Curves(抜粋)