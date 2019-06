ロシア中央銀行は、インフレ率が低下し中銀の目標に近づいたことを受け、2018年3月以来で初の利下げに踏み切った。

14日の発表によると、中銀は1週間物入札レポ金利を7.75%から7.50%に引き下げた。ブルームバーグの調査でエコノミスト35人中33人が予想した通りだった。残る2人は据え置きを見込んでいた。

ロシア中銀は発表文で、近く開かれる会合の1つで追加利下げを決める可能性があると明らかにし、同中銀の基本シナリオに沿って状況が展開すれば、追加利下げにより金利は2020年半ばまでに中立の水準に達するとの見方を示した。

