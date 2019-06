トランプ米大統領は米政策金利は高過ぎるとツイートで批判、「ばかげた量的引き締めに追い打ちをかけている!彼らは全く分かっていない!」と続けた。

トランプ氏は「ユーロとその他の通貨は米ドルに対して下落誘導されているため、米国はひどく不利な立場に置かれている」とも投稿

原題:CORRECT: Trump Says Fed Interest Rate Is Too High(抜粋)