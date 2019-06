現在はリスク資産が上昇しているが、世界の経済データはここから悪化する可能性が高く、円のロングポジションを支持していると、ハンス・レデカー氏らモルガン・スタンレーのストラテジストがリポートに記した。

ストラテジストらは「先週の世界的な株式相場上昇で、リスク資産に対する弱気は試されたが、当社はリスクオフモードを堅持している」と表明。「現在の市場のプライシングを見る限り、米連邦準備制度が市場期待を上回る政策を打ち出すことは困難だ。また、経済活動の鈍化が企業収益を低下させるだろう」と説明した。

同社は1ドル=105円を目標としたドル売りを推奨。109円20銭をストップロスの水準としている。

原題:Buy Yen as Market Optimism Looks Misguided, Says Morgan Stanley(抜粋)