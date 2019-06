米IBMは約2000人の人員を今週削減すると、米紙ウォールストリート・ジャーナル( WSJ)が匿名の関係者情報として7日に報じた。

「情報技術(IT)市場における高価値セグメントへの注力に整合するよう、チーム構成の調整を続けている。顧客と当社に価値をもたらす新たな重要分野においては、積極的な雇用を継続する」とIBMの担当者は発表文で説明-WSJ

備考:ブルームバーグのデータによれば、IBMの従業員数は約35万600人

備考:6日配信 IBMが1000人強を削減へ-CNBCが伝える

原題:IBM Is Cutting About 2,000 Jobs This Week: WSJ(抜粋)