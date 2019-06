5月の 米雇用統計が弱かったことを受け、米国債市場でイールドカープのブル・スティープニングが起きたのは、米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利を引き下げる時期が「どちらかというと早くなった」との市場の期待を映し出している。ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略責任者、スバドラ・ラジャッパ氏が解説した。

「有意な減速がみられれば、米連邦当局が50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げに動くことはあり得る」とラジャッパ氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで述べた。「先送りすれば、その分大幅な利下げを余儀なくされるというリスクは常にある」と続けた。 ラジャッパ氏は市場が利下げ期待を織り込む方が「望ましい」と発言

雇用統計が弱かったことで、今月のFOMC会合で発表される最新のドットプロットへの注目度が高まると、ラジャッパ氏は指摘

原題:Fed Could Cut Rates by 50bp in ‘Meaningful’ Slowdown: SocGen(抜粋)