トランプ大統領、利上げがなければ相場は１万ポイント高かった

トランプ米大統領はFOXニュースとのインタビューで、連邦準備制度が利上げをしなければ株式相場は今よりも「1万ポイント高かっただろう」と述べた。金融当局は「利下げやその他あれこれをするべきだった」と付け加えた。

同大統領はフランスを訪問中の6日に収録され同日夜に放映されたインタビューで、「今はセーフティーネットがあってそれはよいことだ」と述べた。「しかし利上げがなければ」相場はもっと上がっているはずだとし、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が「利上げをするとは誰も思わなかっただろう?」と語った。

原題:Trump: Markets Would Be 10,000 Points Higher Without Rate Hikes、

Trump Says Fed’s Rate Increases Restrained Stock Market Growth(抜粋)