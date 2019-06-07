米ビヨンド・ミートが時間外で26％高－ＩＰＯ後初の売上高見通し好感

米ビヨンド・ミートが時間外で26％高－ＩＰＯ後初の売上高見通し好感Deena Shanker
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19年売上高見通しは２億1000万ドル超－市場予想２億500万ドル
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代替肉の需要が拡大傾向にあるとの見方を裏付け
植物由来の代替肉を手掛ける米ビヨンド・ミートが６日発表した2019年の売上高見通しは市場予想を上回った。先月の新規株式公開（ＩＰＯ）後初となる業績見通しを好感し、通常取引後の時間外取引では一時26％高となる場面があった。
- 同社は19年通期の売上高を２億1000万ドル（約230億円）超と見込んだ。アナリスト予想は約２億500万ドルだった。ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税金・減価償却・償却控除前利益）見通しは収支とんとん。市場は赤字を予想していた
インサイト
- ビヨンド・ミート株はＩＰＯ後も値上がりが続き、同社のバリュエーションに疑問符を付ける空売り投資家もいるが、それに対処する材料が豊富にあることを今回の見通しは示した。代替肉の需要が拡大傾向にあるとの見方も裏付けた
- エンドウ豆を使った「ビヨンド・バーガー」は米国内１万5000店余りの食料品店で販売されており、米国とカナダの数千カ所の飲食店でも提供されている。欧州での事業拡大にも取り組んでいる
- ただ、多額の投資で利益は圧迫されており、１－３月（第１四半期）の最終損益は660万ドルの赤字。前年同期の570万ドルの赤字から拡大した
市場の反応
- ビヨンド・ミート株は時間外取引で一時26％高の125ドル。ＩＰＯ以降、株価は約４倍に膨らんでいた
原題：Beyond Meat Surges 26% as Rosy Sales Outlook Fuels More Optimism（抜粋）