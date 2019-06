6日の米株式市場でテスラ 株は200ドル台を回復。一時は前日比7%余り上昇した。同社の北米販売台数が過去最高に達したと、ニュースサイトのエレクトレックが匿名の関係者らの話として5日 報じた。

北米納車台数は今四半期が3万3000台、6月以降が2512台 幹部および営業・納車担当マネジャーの電話会議に参加した関係者の話を引用

目標を達成した社員には相当額の賞与支給へ

同社はあと1万台近い納車を予定

