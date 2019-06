米ダラス連銀のカプラン総裁は「下振れリスクは高まったと思うが、何らかの行動が適切かどうかを判断するには時期尚早だ」と述べた。

「もう少し時間をかけて」状況の展開を見守りたい

カプラン総裁はボストンカレッジでのイベントで発言

イールドカーブは「将来の成長が低迷するとの見込みを示している」

「逆イールドは重要なことだと考えるが、逆転現象に一定の規模と期間があるかを見極める必要がある」

備考:カプラン総裁は今年のFOMCで議決権を持たない

