ＮＹ原油先物、米原油在庫が1990年以来の大幅増加

Photographer: Daniel Acker Photographer: Daniel Acker

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物は５日、弱気相場入りし、ロンドンＩＣＥ先物欧州取引所の北海ブレント先物は一時１バレル＝60ドルを割り込んだ。米原油在庫が膨らんだのが背景。貿易摩擦で需要が脅かされる中で、供給過剰懸念が強まった。

ＷＴＩ先物は一時5.4％を付けた後、４月のピーク時を22％下回る水準で終了した。ブレント先物は１月以来の安値。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間統計で、先週の石油在庫が合計で約2200万バレル増と、1990年以来の大幅な伸びとなった。米原油生産も過去最高を更新、輸入も増加した。

トータス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリオマネジャー、マット・サリー氏は電話インタビューで、「きょう相場が暴落しても不思議ではない」とし、「恐らく貿易問題の打開などでムードが変わるまで、原油は向こう１週間は改善する理由が見当たらない」と指摘した。

ＷＴＩ先物７月限は1.80ドル（3.4％）安の１バレル＝51.68ドルで終了。ブレント８月限は同1.34ドル（2.2）％安の60.63ドル。

原題： Oil Sinks Into Bear Market as U.S. Storage Jumps Most Since 1990（抜粋）