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Photographer: Daniel Acker

ＮＹ原油先物、米原油在庫が1990年以来の大幅増加

Alex Nussbaum
  • 先週の米石油在庫は合計で2200万バレル増－米エネルギー情報局
  • 北海ブレントは一時60ドル台割れ－貿易摩擦も需要展望に影落とす
The sun rises beyond oil storage tanks at the Enbridge Inc. Cushing storage terminal in Cushing, Oklahoma, U.S., on Wednesday, March 25, 2015. The fastest oil-inventory growth on record at the main U.S. hub may be about to end, easing concern that storage limits will be strained.
The sun rises beyond oil storage tanks at the Enbridge Inc. Cushing storage terminal in Cushing, Oklahoma, U.S., on Wednesday, March 25, 2015. The fastest oil-inventory growth on record at the main U.S. hub may be about to end, easing concern that storage limits will be strained.
Photographer: Daniel Acker
Photographer: Daniel Acker

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物は５日、弱気相場入りし、ロンドンＩＣＥ先物欧州取引所の北海ブレント先物は一時１バレル＝60ドルを割り込んだ。米原油在庫が膨らんだのが背景。貿易摩擦で需要が脅かされる中で、供給過剰懸念が強まった。

　　ＷＴＩ先物は一時5.4％を付けた後、４月のピーク時を22％下回る水準で終了した。ブレント先物は１月以来の安値。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間統計で、先週の石油在庫が合計で約2200万バレル増と、1990年以来の大幅な伸びとなった。米原油生産も過去最高を更新、輸入も増加した。

　　トータス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリオマネジャー、マット・サリー氏は電話インタビューで、「きょう相場が暴落しても不思議ではない」とし、「恐らく貿易問題の打開などでムードが変わるまで、原油は向こう１週間は改善する理由が見当たらない」と指摘した。

　　ＷＴＩ先物７月限は1.80ドル（3.4％）安の１バレル＝51.68ドルで終了。ブレント８月限は同1.34ドル（2.2）％安の60.63ドル。

原題：Oil Sinks Into Bear Market as U.S. Storage Jumps Most Since 1990（抜粋）

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