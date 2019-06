ルノーの取締役会で日産自動車出身の2人の代表は、フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)の統合提案に関する4日の採決を棄権する見込みだと、事情に詳しい匿名の関係者2人を引用して英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

原題:Nissan Reps on Renault Board Set to Abstain on Fiat Vote: FT(抜粋)