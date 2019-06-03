【米国株・国債・商品】ハイテク株が大幅安、国債は大幅続伸

【米国株・国債・商品】ハイテク株が大幅安、国債は大幅続伸Rita Nazareth、Vildana Hajric、Sarah Ponczek
３日の米株式市場では、ナスダック総合指数が大幅安。新たに米規制当局の厳しい監視下に置かれたテクノロジー大手企業を中心に売られた。米金融当局が利下げの可能性を受け入れつつあるとの観測を背景に、米国債は大幅続伸。
「ＦＡＡＮＧ」で知られる米ハイテク大手に反トラスト法違反疑惑の捜査が入る公算があるとの見方が広がり、ナスダック100指数は５月に付けた高値からの下落が加速した。米セントルイス連銀のブラード総裁が米金融当局者として初めて政策金利の引き下げの可能性に言及したことから、米２年債の利回りは2017年以来最低となった。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前週末比0.3％安の2744.45。ナスダック総合指数は1.6％下落。一方、ダウ工業株30種平均は4.74ドル（0.1％未満）高い24819.78ドル。ニューヨーク時間午後４時過ぎ現在、米10年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ）低下の2.07％。
ニューヨーク原油先物相場は続落。ウォール街の投資銀行各社からのリセッション（景気後退）警告が重し。サウジアラビア当局者は、最近の相場ボラティリティーは「正当な理由がない」との見方を示し、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は引き続き供給過剰の回避に努めると述べた。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物７月限は25セント（0.5％）安の１バレル＝53.25ドル。ロンドンＩＣＥの北海ブレント８月限は71セント下げて61.28ドル。
ニューヨーク金先物相場は４営業日続伸。米中貿易摩擦への懸念の拡大、株安そして景気減速懸念が重なり、逃避需要が高まった。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物８月限は1.3％高の１オンス＝1327.90ドル。日中、1.5％高まで上昇する場面もあった。
原題：Tech Giants Hit by Probe Jitters; Treasuries Climb: Markets Wrap（抜粋）
Oil Teeters on Edge of Bear Market as Recession Warnings Spread
Gold Jumps on ‘Flood of Money’ as Tensions Reawaken Haven Demand