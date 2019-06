【ＮＹ外為】ドル下落、ブラード総裁が利下げの可能性を指摘

3日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨すべてに対して下落。3営業日続落となる見通し。米セントルイス連銀のブラード総裁が物価上昇率を押し上げ、貿易戦争がもたらす経済への下振れリスクに対応するには、近く政策金利の引き下げが必要になる可能性があると述べたことが背景。

ニューヨーク時間午後3時18分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。主要10通貨の中では、ニュージーランド・ドルが高い。中国の製造業指標が予想を上回ったことが買い材料 「貿易の抑制が米経済に直接及ぼす影響は比較的小さいが、世界の金融市場を通じて広がる影響はより大きくなる可能性がある」ーブラード総裁 5月の 米ISM製造業景況指数は2016年10月以来の低水準となった

バークレイズやJPモルガン、ナットウェスト・マーケッツなど複数の 銀行は、米金融当局が年内に利下げを実施すると予想。貿易摩擦で経済成長が妨げられるとの懸念が背景 製造業はドイツなど世界的に先月に悪化

銀行は、米金融当局が年内に利下げを実施すると予想。貿易摩擦で経済成長が妨げられるとの懸念が背景 米2年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp)低下の1.83% 10年債利回りは一時2.07%と2017年9月以来の低水準。利回りは5営業日連続の低下となる見通し

ドルは対ユーロで0.8%安の1ユーロ=1.1258ドル。対円では0.3%安の1ドル=107円92銭

原題:Dollar Does Worst as Fed Official Eyes Rate Cut: Inside G-10 (抜粋)