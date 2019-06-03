「ゴジラ」続編が初登場首位、「アラジン」抑える－北米映画

「ゴジラ」続編が初登場首位、「アラジン」抑える－北米映画Hailey Waller
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ゴジラの興行収入は4900万ドル－アナリスト予想には届かず
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アラジンは4230万ドルで２位に後退、新作２本が３位と４位
週末の北米映画興行収入ランキングで、ハリウッド版「ＧＯＤＺＩＬＬＡ（ゴジラ）」の続編「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」（ワーナー・ブラザース）が、前週首位だったウォルト・ディズニーの実写版「アラジン」やポップスター、エルトン・ジョンの伝記映画を抑えて、初登場首位となった。
- 調査会社コムスコアによると、ゴジラの興行収入は4900万ドル（約53億円）。アナリスト予想の5300万－5600万ドルには届かなかった
- エルトン・ジョンの半生を描いたミュージカル作品「ロケットマン」（パラマウント）は2500万ドルで３位
- 同じく週末に公開されたユニバーサル・ピクチャーズとブラムハウスのスリラー映画「マ」（原題）は1830万ドルで４位
- アラジンは4230万ドルで２位に後退
原題：‘Godzilla’ Swats Away Mothra and Disney’s ‘Aladdin’ in Debut（抜粋）