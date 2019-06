3日のアジア市場で米株指数先物が下落。中国政府は2日、直近の貿易協議で米国を非難した。

S&P500先物は一時0.7%安。中国は2日に公表した 白書で、米中両国の貿易戦争激化が「米国を再び偉大な国」にしていないと指摘した。

原題:U.S. Stock Futures Fall as China Blames U.S. on Trade Talks Flop(抜粋)