米バージニア州バージニアビーチで5月31日午後、乱射事件が発生、容疑者1人を含め12人が死亡した。警察当局が発表した。少なくとも6人が負傷したという。容疑者は警察によって射殺された。

原題:U.S. Mass Shootings: 12 Killed in Virgina Beach Incident(抜粋)

11 Dead in Shooting in Virginia Beach, Police Chief Says: Pilot (抜粋)