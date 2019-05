Photographer: Win McNamee/Getty Images North America Photographer: Win McNamee/Getty Images North America

トランプ米大統領は30日、「メキシコを通じた不法移民流入が止まるまで、米国は6月10日をもってメキシコからの全製品に5%関税を課す」とツイートした。

「関税率は不法移民の問題が解消されるまで徐々に引き上げられる」

原題:Trump Says U.S. to Impose 5% Tariff on All Goods From Mexico(抜粋)