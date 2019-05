世界的な通商を巡る緊張や強いドルに加え、米国がリセッション(景気後退)に陥るリスクが限定的なため、クレジットが「スイートスポット」になると、JPモルガン・アセット・マネジメントのグローバルマルチ資産ストラテジスト、スシュカ・マハラジ氏が述べた。

貿易戦争の結果、新興国市場では勝者と敗者がはっきりと分かれている

ドル上昇は依然として発展途上国の証券に打撃を与え、中国・人民元の下落は一部のアジア資産にネガティブだ

サプライチェーンの障害が一部の発展途上国に恩恵をもたらすだろう

JPモルガンは新興国市場株式についてはよりニュートラルと、マハラジ氏

債券市場は今後12-24カ月のリセッションリスクを軽視できないと留意しているが、短期的なリスクは低い

