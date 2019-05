メイ首相に退陣の危機－閣僚級重鎮が辞任、閣内造反も

Photographer: Tolga Akmen/AFP Photographer: Tolga Akmen/AFP

メイ英首相は今やいつ辞めてもおかしくない状況となりつつある。与党保守党の閣僚級の重鎮が辞任する一方、欧州連合(EU)離脱を巡る造反の動きが拡大し、首相が退陣に追い込まれる見通しが濃厚となった。

メイ首相の求心力は22日時点で目に見えて低下した。首相の下院での発言に与党議員らはほとんど注意を払わず、EU離脱で新たな「思い切った」提案を首相が示したにもかかわらず、多くの議員は議場に姿を見せることすらなかった。

保守党のレッドソム下院院内総務はこの日辞任を表明した。レッドソム氏はメイ首相に宛てた書簡で、政府のアプローチが2016年の国民投票の結果を履行できるとはもはや考えられないと伝えた。メイ首相は「失望している」が、EU離脱の実現に引き続き集中すると首相官邸は説明した。

メイ首相は「EU離脱協定法案」の可決に向け、2回目の国民投票実施について議会に諮ることを提案したが、この最後の抵抗とも言うべきプランを葬り去るため、レッドソム氏と他の閣僚らは22日に多くの時間を費やし、非公式の協議を行った。

メイ政権内の離脱推進派の閣僚らが造反に向け連携を話し合う一方、与党の現職議員で構成し、党首選を管理する保守党議員委員会(1922年委員会)は、首相の退陣を容易にする党規の改正を行うかどうか22日午後の会合で検討した。

離脱強硬派が次期首相に就任し、打撃を和らげる合意なしに英国がEUを離脱することになりかねないとの見通しに投資家が身構える中で、ポンド相場はこの日下落した。

When Britain Has a New Leader But Still No Deal

原題: May’s Premiership Hangs by Thread as Leadsom Quits Over Brexit

Pro-Brexit Cabinet Minister Leadsom Resigns From U.K. Government(抜粋)