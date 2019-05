５月22日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数ほぼ変わらず、波乱要因多く動き取れず

22日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数がほぼ変わらず。米連邦公開市場委員会(FOMC)会合(4月30日、5月1日開催)の議事要旨では、金利変更に対して引き続き 辛抱強さが適切との認識が示された。英政治情勢や 欧州議会選挙、米中の貿易摩擦など波乱要因が多く、市場では動きが取りづらい状況だ。

ニューヨーク時間午後4時51分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほぼ変わらず。4月25日以来の高値だった前日の高水準付近で推移し、4営業日連続で狭いレンジ取引

ニューヨーク原油先物相場が一時3%超下落したことを背景に、カナダ・ドルが下げた。この日はポンドとNZドルも下落。一方、スイス・フランや円など逃避通貨は上昇

ポンドは一時大きく下げたが、下げ幅を縮小。英保守党議員委員会(1922年委員会)はメイ首相退陣を現時点で追求しないと決定した

円とフランはリスク回避の動きに支えられた。米国が5社以上の中国企業に米国からの技術移転制限を検討していることが明らかになった。中国の王毅外相は米国と対等な立場でないなら、経済および貿易の対話には応じないと発言 ムニューシン米財務長官は自身の訪中計画はまだないとした一方、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は6月末に会う可能性が高いと述べた

FOMC議事要旨は多くの参加者が最近のインフレ減速を「一過性の公算が大きい」とみていることも確認。利下げへの消極姿勢が示唆された

ドルは対ユーロで0.1%高の1ユーロ=1.1151ドル。対円では0.1%安の1ドル=110円34銭

欧州時間の取引

ドルが主要10通貨のうちポンドを除くすべてに対して軟調になる中、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は上げ幅を縮小。英政治リスクの高まりを背景に、ポンドも上値の重い展開が続いた。

◎米国株・国債・商品:株が反落、米中貿易摩擦が長期戦の様相

22日の米株式相場は反落。中国企業5社について米国からの技術移転を禁じる措置を米政府が 検討していると伝わり、貿易摩擦の長期化が意識された。米国債は反発。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した最新の連邦公開市場委員会(FOMC)会合 議事要旨では、金利変更に対する辛抱強さがしばらくは適切との認識が示された。

米国株は反落、貿易摩擦懸念でハイテク株が安い

米国債は反発-10年債利回り2.38%に低下

NY原油先物は大幅続落、米在庫統計受け供給だぶつき懸念

NY金先物は小反発、貿易懸念受け株安

米中貿易摩擦の最新動向を受け、テクノロジー株に売りが膨らんだ。FOMC議事要旨は、年内の利下げ見通しを後退させるもので、株式相場をやや圧迫した。

S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2856.27。ダウ工業株30種平均は100.72ドル(0.4%)安の25776.61ドル。ナスダック総合指数は0.5%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp)低下の2.38%。

ニューヨーク原油先物相場は大幅続落。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計が供給だぶつき懸念をあおったほか、米中貿易摩擦が需要を鈍らせるとの懸念が持続した。原油在庫は2017年7月以来の高水準、ガソリン在庫は予想を上回る増加となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は1.71ドル(2.7%)安の1バレル=61.42ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は1.19ドル(1.7%)安の70.99ドル。

ニューヨーク金先物相場は小反発。米中貿易摩擦悪化の兆しを受けて株式が下落、金の逃避需要が高まった。米金融当局は昨年12月の利上げで若干行き過ぎた可能性があるとのセントルイス連銀総裁の 発言も材料視された。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.1%高の1オンス=1274.20ドル。

株式市場ではこのほか、原油安を受けてエネルギー銘柄が下落。予想を下回るロウズやノードストロムの決算を嫌気し、小売株も売られた。

FOMC議事要旨は米国債相場にほとんど響かなかった。その前の前半の取引では、メイ英首相への退陣圧力の高まりを受けた英国債の上昇が米国債を押し上げた。

◎欧州債:英国債上昇、メイ首相の退陣圧力強まるードイツ債も高い

22日の欧州債市場は英国債が上昇。高まるメイ首相への退陣圧力が買いを誘った。ドイツ債は午後に上昇。ムニューシン米財務長官が北京を訪問する計画はまだないと述べ、米国債が上昇したことに追随した。周辺国債はイタリアを中心に小幅高。

英10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて1.03%。EU離脱を巡るメイ首相の新提案に対し、議員から冷ややかな反応が増えている

ドイツ10年債利回りは2bp低下してマイナス0.08%、フランス10年債利回りは2bp下げて0.31%。イタリア10年債利回りは1bp低下の2.63%

