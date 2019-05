米大手製薬 メルクは21日、がん治療薬を開発する米ペロトン・セラピューティクスを買収することで同社と合意した。買収額は現金やその他支払いなどを合わせて最大22億ドル(約2430億円)。株式非公開企業のペロトンは22日に上場を予定していた。

発表資料によると、メルクはまず現金10億5000万ドルを前払いする。その後、ペロトンが手掛ける治験薬の開発状況に応じて11億5000万ドルを追加で支払う。

ペロトンの新規株式公開(IPO)の仮条件レンジは上限が17ドルだった。これに基づくと同社の企業価値は7億5600万ドル。ペロトンがメルクとの買収合意で定められた支払いを全て受け取った場合、メルクは1株当たり約50ドル相当をペロトンに支払うことになる。

ペロトンの主力治験薬は腎臓がんの治療を目的としている。

