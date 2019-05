愛のお値段

金のかからないデートなんてない

スイスの銀行の中心地、チューリヒは給料が最も高い都市の座を失ったが、デートの費用は相変わらず世界で一番高い。ドイツ銀行がタクシー代、2人分の夕食または昼食の費用、映画館のチケット2枚、ビール2杯の値段を比較した。同行がまとめた「 マッピング・ザ・ワールド・プライス2019」によると、「長く付き合えるパートナーを早く見付けて食事は家で済ませ、夜は家でテレビを見て過ごすのが、高い可処分所得を温存する方法だ」という。

原題:Dating Will Cost You More in Zurich Than Anywhere Else: Chart(抜粋)