原油先物、アジア時間早朝に上昇－サウジがＯＰＥＣ減産堅持求める

アジア時間20日早朝の原油先物相場は上昇。サウジアラビアのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相がサウジのジッダで開かれた 会合で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）に減産方針を「堅持する」よう加盟国に求めた。一方、ロシアのノバク・エネルギー相は減産を緩和する可能性に言及し、今後１カ月の動向を見極めたいと述べた。

北海ブレント原油先物は一時1.3％上昇。先週は2.3％上昇していた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物６月限はシドニー時間午前８時32分（日本時間同７時32分）時点で61セント高の１バレル＝63.37ドル。ロンドンＩＣＥ先物欧州取引所の北海ブレント先物７月限は71セント（１％）高の同72.92ドル。

原題： Oil Jumps After OPEC Signals Intent to Continue Output Cuts（抜粋）