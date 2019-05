5月のミシガン大学消費者マインド指数(速報値)は102.4と、前月の97.2から上昇。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は97.2だった。

統計表

原題: U.S. Consumer Sentiment Jumps to 15-Year High on Upbeat Outlook(抜粋)

Preliminary May Michigan Sentiment Rose to 102.4, Est. 97.2(抜粋)