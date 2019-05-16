米住宅着工件数、４月は市場予想を上回る－許可件数も増加

４月の住宅着工件数（季節調整済み、年率換算）は前月比5.7％増の124万戸 ブルームバーグがまとめた市場予想中央値は120万9000戸 ３月は116万8000戸（1.7％増）に上方修正された－速報値は113万9000戸（0.3％減）

着工件数の先行指標となる住宅着工許可件数は４月に0.6％増の130万件 市場予想は128万9000件

