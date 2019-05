13日の中国株式相場は下落。オフショア人民元も値下がりしている。週末の対米貿易協議は合意のめどが付かずに終了した。

上海総合指数は現地時間午前9時43分(日本時間同10時43分)現在、前週末比1.5%安。政府系資金による 買いや貿易対立の激化を受けた中国当局の刺激策期待で、10日は3.1%高で終了していた。

オフショア人民元は一時0.42%下落。年初来の上げが帳消しとなり、1ドル=6.9元に接近している。

原題:Chinese Stocks Drop With Yuan as Trade Talks End in Stalemate(抜粋)