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「アベンジャーズ／エンドゲーム」が３週連続首位－週末の北米映画

Hailey Waller
  • ３日間の北米興収は推計6310万ドル、予想下回る－コムスコア
  • ２位はワーナー・ブラザーズの新作「名探偵ピカチュウ」

週末の北米映画興行収入ランキングで、米ウォルト・ディズニーの「アベンジャーズ／エンドゲーム」が３週連続で首位となった。世界興収で歴代１位の「アバター」（2009年公開）超えにまた一歩近づいた。

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「アベンジャーズ／エンドゲーム」

ソース：マーベルスタジオ2019
  • 調査会社コムスコアが電子メールで12日送付した資料によれば、アベンジャーズの北米興行収入は推計6310万ドル（約69億2000万円）
    • アナリストは３日間の興収を7070万ドル前後と予想していた
    • アバターの記録を抜くには世界興収27億9000万ドル超えが必要
  • 米ＡＴ＆Ｔ傘下ワーナー・ブラザーズの新作「名探偵ピカチュウ」は5800万ドルで２位
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  • アン・ハサウェイとレベル・ウィルソン共演のコメディー映画「ザ・ハッスル」は1350万ドルで初登場３位。アナリスト予想の1500万ドルには届かなかった
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原題：‘Endgame’ Holds No. 1 Spot Again in Its March Toward Record（抜粋）

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