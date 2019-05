【ＮＹ外為】ドル指数、小幅安－米中協議は合意なしも決裂回避

10日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが小幅下落。ドルは主要10通貨に対して高安まちまちとなった。米中貿易協議は合意なしに終了したものの、協議は今後も継続される方針が示された。

欧州時間の取引

米国による関税引き上げに対して中国が報復を表明したにもかかわらず、円が6営業日ぶりに下落。北欧通貨を除く主要通貨は小幅なレンジでの推移が続いた。

原題:Dollar Declines on Lack of China-U.S. Trade Deal: Inside G-10(抜粋)

Yen in Longest Rally Since January on Trade Woes: Inside G-10